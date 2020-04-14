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Пандемия коронавируса нового типа

В храме при "Крестах" записали литургию для трансляции в колониях Петербурга и Ленобласти

Руководство УФСИН организовало видеозапись, потому что осужденные временно не могут посещать храмы во время богослужения из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Божественную литургию записали в храме Святого благоверного князя Александра Невского при СИЗО "Кресты", чтобы впоследствии в условиях пандемии транслировать ее осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях на территории Петербурга и Ленинградской области. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе УФСИН России по городу и области.

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"Для осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, записали праздничное богослужение для трансляции по кабельному телевидению. Протоиереем Олегом Скоморохом проведена божественная литургия. Видеозапись прошла в храме Святого благоверного князя Александра Невского, расположенного в историческом здании следственного изолятора № 1 при помощи общественного совета УФСИН", - сказано в сообщении пресс-службы.

Богослужение будет транслироваться в учреждениях регионального УФСИН с помощью кабельного телевидения всю предпраздничную неделю.

"В связи с тем, что во всех учреждениях УФСИН реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий и у осужденных временно отсутствует возможность посетить храм во время богослужения, руководство УФСИН приняло решение организовать видеозапись. Надеемся, что наша совместная молитва принесет утешение и радость в сердца людей, которые чувствуют себя причастными к этому празднику, и вместе с нами помолятся, смотря эту трансляцию", - процитировала пресс-служба слова Олега Скомороха.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН сообщал, что исправительные колонии на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области оснастили опцией видеосвязи, по которой осужденные могут связаться с родственниками. Видеопереговоры предоставляются по заявлению осужденного и родственников с разрешения руководства учреждения. Для осуществления видеоразговора родным осужденных необходимо установить на мобильные устройства специальное приложение. В соответствии с действующим законодательством, в пенитенциарных учреждениях не имеется ограничений на количество видеозвонков отбывающих наказание лиц своим родственникам.

В связи с введением дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер в учреждениях УИС постановлением главного государственного санитарного врача ФСИН России с 16 марта 2020 года в учреждениях территориальных органов ФСИН России приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

О коронавирусе

Санкт-Петербург входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Всего в Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 799 человек. Из них выздоровели 163. Четверо пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию умерли.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 190 человек, выздоровели пятеро. Случаи заражения зафиксированы в 13 районах региона из 18. Наибольшее количество - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволожском районе.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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