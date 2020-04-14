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Пандемия коронавируса нового типа

В Смоленской области из дома престарелых госпитализировали 21 человека с коронавирусом

Они, предположительно, заразились от одного из сотрудников

ТАСС, 14 апреля. Врачи госпитализировали 21 человека с коронавирусом из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Смоленской области, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

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Во вторник стало известно, что у 34 человек из дома-интерната подтвердился коронавирус. Все они, предположительно, заразились от одного сотрудника.

"По состоянию на сегодняшний день из Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов госпитализирован 21 человек, из них восемь переведены в клиническую больницу №1. В настоящее время организована госпитализация еще 10 пациентов с COVID-19 в инфекционный госпиталь Вяземской ЦРБ", - цитирует пресс-служба администрации Смоленской области начальника департамента по здравоохранению Елену Войтову.

Зараженные находятся в вяземском госпитале, уточнила Войтова. При ухудшении состояния их переведут в клиническую больницу №1 Смоленска.

Губернатор Алексей Островский сообщил в Instagram, что поручил выделить 60 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты для медиков. Первую партию - 386 тыс. одноразовых гигиенических масок и тысяча одноразовых защитных костюмов - распределят в Вяземский район и клиническую больницу №1. Помимо этого, направлена заявка федеральному оператору на поставку еще 3,5 млн масок, а также 900 тыс. респираторов и 900 штук одноразовых очков, чтобы обеспечить медицинских работников полными защитными костюмами.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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