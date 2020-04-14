В Ульяновской области умерла первая пациентка с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Первая пациентка с коронавирусом в Ульяновской области умерла во вторник, сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"14 апреля в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства здравоохранения, с 2019 года женщина проживала в Москве, 1 апреля она приехала в Ульяновск. После приезда пенсионерка почувствовала недомогание, но за медицинской помощью обратилась только 8 апреля. "В этот же день она была госпитализирована в инфекционное отделение Центральной городской клинической больницы с пневмонией. После проведения исследования на коронавирусную инфекцию, тест показал положительный результат", - отмечается в сообщении, распространенном ведомством.

Отмечается, что 14 апреля состояние пациентки резко ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. "На фоне проводимой интенсивной терапии наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были успешны, но после непродолжительного периода стабилизации повторно наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия были безрезультатны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства здравоохранения журналистам уточнили, что в медучреждении женщина находилась в изолированном боксе, лечение проводилось в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи. Персонал работал с соблюдением всех мер профилактики при работе с особо опасными инфекциями. Круг контактных лиц установлен, все они находятся под наблюдением врачей.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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