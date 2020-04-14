В ВОЗ заявили, что пик пандемии пока не пройден

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает замедление роста числа новых заболевших в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пик пандемии еще не пройден.

"Мы пока еще точно не наблюдаем пика [пандемии]", - констатировала официальный представитель.

О нынешней ситуации с коронавирусом в Европе, Маргарет Харрис сказала, что "картина - очень неоднозначная". В Италии и Испании отмечено "небольшое замедление" роста числа новых заболевших. Однако в других государствах "все еще наблюдается рост", в частности в Турции и Великобритании.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.