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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что пик пандемии пока не пройден

Нынешнюю ситуацию с коронавирусом в Европе представитель ВОЗ назвала неоднозначной

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает замедление роста числа новых заболевших в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости. Как заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пик пандемии еще не пройден. 

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"Мы пока еще точно не наблюдаем пика [пандемии]", - констатировала официальный представитель.

О нынешней ситуации с коронавирусом в Европе, Маргарет Харрис сказала, что "картина - очень неоднозначная". В Италии и Испании отмечено "небольшое замедление" роста числа новых заболевших. Однако в других государствах "все еще наблюдается рост", в частности в Турции и Великобритании. 

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

Теги
ТурцияИспанияВеликобританияИталияПандемия коронавируса нового типа
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