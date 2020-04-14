У сотрудника Минздрава Тульской области выявили коронавирус

ТАСС, 14 апреля. Заражение коронавирусом нового типа подтвердили во вторник у одного из сотрудников Министерства здравоохранения Тульской области. В связи с этим часть сотрудников министерства перевели на дистанционный режим работы, в здании министерства проведут санобработку, сообщается на сайте правительства региона.

"Сегодня, 14 апреля, у одного из сотрудников Министерства здравоохранения Тульской области подтвержден положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Все необходимые меры предосторожности были приняты незамедлительно. Выявлен круг контактировавших лиц, все они сдали тесты на коронавирус. Сегодня в здании будет проведена санитарная обработка", - говорится в сообщении.

В связи с выявлением случая коронавирусной инфекции в министерстве часть сотрудников переведут на дистанционный режим работы. Решение об их возвращении на рабочие места власти региона примут после получения результатов всех необходимых тестов. Как отметили в правительстве Тульской области, министерство здравоохранения при этом не планирует останавливать работу.

К 14 апреля в Тульской области выявили 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После комплексной терапии из больниц выписали 17 человек.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.