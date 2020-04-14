Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

МОСКВА, 14 апр./ТАСС/. Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице. Об этом сообщил во вторник ТАСС заведующий отделом физики высоких энергий ИЯИ РАН Юрий Куденко.

"К сожалению, стало известно, что сегодня в больнице в Коммунарке скончался сотрудник моего отдела, талантливый физик Данила Тлисов. По словам его родных, он поступил туда 4 апреля. Данила находился на домашнем карантине после зарубежной поездки, ему стало плохо, увезли в больницу, и вот сегодня появилось печальное известие. Согласно информации, которая у меня есть, у него диагностировали коронавирус", - сказал он.

Тлисов родился в 1983 году. Согласно сообщению на сайте ИЯИ РАН, он умер утром 14 апреля. "Данила прилетел из ЦЕРНа 22 марта, сел на жесткий карантин, почувствовал себя плохо, 4 апреля был госпитализирован в больницу Коммунарки. Первые два теста были отрицательными. Для института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным ученым, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе", - говорится в сообщении дирекции института.

Согласно информации на сайте ИЯИ РАН, в 2016 году Данила Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН) за большой вклад в исследования радиационной стойкости передней считывающей электроники нового поколения. Он так же был отмечен за ключевую роль в подготовке тестовых радиационных испытаний оборудования в рамках проекта модернизации CMS - одного из четырех крупных детекторов БАК.