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В Карелии создадут туристический комплекс мирового уровня "Беломорские петроглифы"

Ранее Карелия была включена в список десяти отстающих регионов России, которым необходима дополнительная поддержка

ТАСС, 14 апреля. Туристический комплекс "Беломорские петроглифы", промышленный парк в Петрозаводске, крупная роботизированная ферма, промышленные кластеры планируется создать до 2024 года в Карелии в рамках индивидуальной программы развития региона. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Правительство РФ во вторник утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Карелии на 2020-2024 годы и выделит на ее реализацию 5 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее Карелия была включена в список десяти отстающих регионов России, которым необходима дополнительная поддержка федерального правительства.

"Прежде всего, средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для сельского хозяйства, развитие туризма и реализацию крупных инвестпроектов по добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производств. В частности, мы сможем создать необходимую инфраструктуру для нашего комплекса "Беломорские петроглифы", который должен стать туристическим объектом международного уровня", - написал Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

По данным руководителя региона, в Пряже будет построена современная роботизированная молочная ферма, что выведет совхоз "Ведлозерский" на новый уровень развития. В Петрозаводске продолжат работу по созданию промышленного парка, направят средства на развитие зимних видов спорта. Отдельно в утвержденной программе прописаны меры поддержки инвесторам.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, в ходе создания туркомплекса "Беломорские петроглифы" планируется проложить дорожки для туристов, создать крытые павильоны, чтобы сохранить уникальные наскальные изображения, которые на сегодня никак не защищены. Планируется создать единый турмаршрут к петроглифам Онежского озера и Белого моря, открыть визит-центры по продвижению этих путешествий в Петрозаводске и других карельских городах. В 2020 году Карелия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение в Центр всемирного наследия для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июне 2019 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным занимавший на тот момент должность главы Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбраны десять регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве назначен куратор. В список отстающих регионов вошли Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

Теги
РоссияКарелия
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