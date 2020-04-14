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Пандемия коронавируса нового типа

Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе, в которой люди заражены коронавирусом

Республиканская клиническая больница закрыта на карантин с 6 апреля

УФА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил СК прекратить проверку в отношении руководства больницы в Уфе, пациенты и сотрудники которой заразились коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой палаты.

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С 6 апреля республиканская клиническая больница Башкирии закрыта на карантин. По состоянию на вторник, коронавирусная инфекция подтверждена у 54 человек, 20 из них - сотрудники, 34 - пациенты. 11 апреля СК начал проверку по факту халатности, допущенной в больнице, также проверку проводят прокуроры, ее контролирует Генпрокуратура РФ.

"Как можно в такой ситуации принимать решение о доследственной проверке по признаку уголовного преступления? С нашей точки зрения, это не выдерживает критики. И полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации. На вопрос, все ли сделал главный врач в этой ситуации, должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава. <…> Мы призываем центральный Следственный комитет России дать оценку действиям башкирских следователей и прекратить доследственную проверку", - говорится в сообщении.

 

Теги
РоссияБашкортостанРошаль, Леонид МихайловичПандемия коронавируса нового типа
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