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"Медиалогия" составила рейтинг самых популярных котов в соцсетях во время самоизоляции

Самыми обсуждаемыми стали эрмитажные коты и "Наташины коты", которые "вообще все уронили"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых популярных котов в социальных сетях во время самоизоляции, самыми обсуждаемыми стали эрмитажные коты, за ними следуют "Наташины коты", которые "вообще все уронили". Об этом говорится в исследовании компании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Эрмитаж снял видеоролик о жизни музейных котов в период самоизоляции. Сейчас о них заботятся сотрудники Эрмитажа, которые напоминают, что впоследствии желающие смогут взять котов домой. В соцсетях в период с 1 по 10 апреля обитатели музея получили 58,9 тыс. упоминаний.

' The State Hermitage Museum/YouTube'

"Наташины коты" - мем с котами, которые будят свою хозяйку Наташу и все роняют - цены на нефть, курс рубля. Это один из самых популярных мемов в сети уже на протяжении нескольких месяцев. За время самоизоляции в апреле он получил 51,3 тыс. упоминаний.

Художественные коты, третьи по популярности, стали участниками челленджа #ИзоИзоляция - группы в Facebook, где пользователи реконструируют картины известных художников в домашнем интерьере при помощи подручных средств, в центре внимания - питомцы. У художественных котов 22,9 тыс. упоминаний.

В рейтинг попал и кот актера Энтони Хопкинса. Звезда "Молчания ягнят" сыграл на фортепиано, а его питомец в это время сидел на коленях. Видео, опубликованное в Instagram актера 18 марта, активно обсуждается в соцсетях.

Кот Сергея Шнурова - еще один популярный персонаж соцсетей. Ранее Шнуров спел "гимн самоизоляции", в котором рассказал о самоизоляции с котом. В рейтинге самых обсуждаемых и кошка из Уханя, которая стала знаменита после того, как героически провела 40 дней в одиночестве. Она нашла корм, пила воду из аквариума, съела рыбок и даже родила котят. Есть в списке и кот из Якутии - он пытался составить хозяйке компанию во время забега на 21 км в однокомнатной квартире.

О рейтинге

Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, "Вконтакте", "Одноклассниках", Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, форумах и блогах. Показатель учитывает все упоминания на платформах соцмедиа, для каждого упоминания определяется влиятельность площадки и вовлеченность конкретного сообщения.

Значение индекса зависит от аудитории автора или сообщества, которые опубликовали сообщение, аудитории их репостеров и от значения вовлеченности сообщения (количество лайков, репостов, комментариев). Также учитывается тип сообщения (пост, репост, комментарий), тип площадки (персональный аккаунт, группа или сообщество).

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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