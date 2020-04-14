"Медиалогия" составила рейтинг самых популярных котов в соцсетях во время самоизоляции

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых популярных котов в социальных сетях во время самоизоляции, самыми обсуждаемыми стали эрмитажные коты, за ними следуют "Наташины коты", которые "вообще все уронили". Об этом говорится в исследовании компании, имеющемся в распоряжении ТАСС. Эрмитаж снял видеоролик о жизни музейных котов в период самоизоляции. Сейчас о них заботятся сотрудники Эрмитажа, которые напоминают, что впоследствии желающие смогут взять котов домой. В соцсетях в период с 1 по 10 апреля обитатели музея получили 58,9 тыс. упоминаний.

' The State Hermitage Museum/YouTube'

"Наташины коты" - мем с котами, которые будят свою хозяйку Наташу и все роняют - цены на нефть, курс рубля. Это один из самых популярных мемов в сети уже на протяжении нескольких месяцев. За время самоизоляции в апреле он получил 51,3 тыс. упоминаний. Художественные коты, третьи по популярности, стали участниками челленджа #ИзоИзоляция - группы в Facebook, где пользователи реконструируют картины известных художников в домашнем интерьере при помощи подручных средств, в центре внимания - питомцы. У художественных котов 22,9 тыс. упоминаний. В рейтинг попал и кот актера Энтони Хопкинса. Звезда "Молчания ягнят" сыграл на фортепиано, а его питомец в это время сидел на коленях. Видео, опубликованное в Instagram актера 18 марта, активно обсуждается в соцсетях.