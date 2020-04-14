Аналитики ВШЭ предлагают перенести ЕГЭ на июль и отменить ОГЭ

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Аналитики Института образования Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) предлагают сдвинуть сроки сдачи Единого государственного экзамена на июль, а Основной государственный экзамен отменить в 2020 году. Такие выводы следуют из исследования "Оценка различных вариантов проведения государственной итоговой аттестации (в том числе, ЕГЭ) в 2020 году с учетом международного опыта", опубликованного на сайте вуза.

"Оптимальным вариантом при благоприятной эпидемиологической ситуации является смещение экзаменов ЕГЭ на более поздние сроки [возможно на июль]. Отменить ОГЭ-2020 полностью. Итоговую аттестацию по итогам девятого класса проводить по текущим оценкам, для чего разработать единые регламенты", - говорится в выводах.

Также предлагается для проведения ЕГЭ в традиционном формате предусмотреть сокращение числа сдаваемых экзаменов до минимума, необходимого каждому конкретному выпускнику для поступления в вуз, например, отменить экзамен по базовой математике.

Учащимся с ограничениями по здоровью и ученикам, имеющим повышенные риски инфицирования COVID-19, предлагается предоставить возможность получения школьных аттестатов на основании текущих оценок, но организовать для этих учащихся экзамен в дистанционном формате.

Кроме того, следует продлить при необходимости сроки приема документов, зачисления и начала обучения в вузах и обеспечить дистанционный документооборот.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Кроме того, министерство ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня.