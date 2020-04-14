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Пандемия коронавируса нового типа

МИСиС запустил 3D-печать защитных щитков для врачей-инфекционистов

В вузе сообщили, что планируют выпускать до тысячи щитков в неделю

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Инженеры цифровой лаборатории FabLab НИТУ "МИСиС" запустили производство лицевых щитков для врачей-инфекционистов, работающих с пациентами, заразившимися коронавирусом, защита создается с помощью 3D-печати. Планируется выпускать до тысячи щитков в неделю, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

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"В МИСиС начали производство защитных щитков для врачей-инфекционистов московских клиник. Специальное "забрало" из прозрачного полимера позволяет полностью защитить лицо, <...> применяется как дополнительное средство защиты. Рамка для защитного щитка печатается из биоразлагаемого пластика с помощью 3D-принтера. Команда <...> планирует наладить выпуск до 1000 щитков в неделю", - говорится в сообщении.

Щитки состоят из прозрачного полимерного листа и пластиковой рамки, крепящейся на голове с помощью обычной резинки. Используемый в производстве полимер устойчив к воздействию антисептических растворов и позволяет проводить обработку изделия после каждой смены. Первая партия экипировки от команды FabLab НИТУ "МИСиС" поступит в распоряжение врачей уже на этой неделе.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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