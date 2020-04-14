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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Дании заявили о готовности отменить больше ограничений, чем предполагалось

Премьер страны Метте Фредериксен отметила "положительное развитие ситуации" с коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 14 апреля. /ТАСС/. Дания начинает постепенный переход от карантинного режима к обычной жизни. Благодаря "положительному развитию ситуации" первый шаг станет более широким, чем предполагалось изначально, сообщила на пресс-конференции во вторник премьер-министр Метте Фредериксен.

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"Оценка положения органами здравоохранения такова, что сегодня мы можем открыться чуточку побольше. Можно немного расширить первую фазу. Естественно, делаться это будет со всей ответственностью и осторожностью", - сказала глава кабинета министров. Она подчеркнула, что не исключает необходимости "отступить немного назад", то есть вновь ввести ограничения, если число заразившихся снова начнет расти. "Наш критерий состоит в том, что это должно быть обоснованно с точки зрения медицины. Дальше в фокусе внимания будут находиться экономика и рабочие места, - пояснила Фредериксен. - Мы должны открываться разумно и осторожно. Мы не будем идти вперед слишком быстро с тем чтобы, если нам придется отступить, это не было бы слишком драматично".

Количество подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в Дании составляет 6 496, число летальных исходов - 299. Число госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Дании снижается, и эта тенденция наблюдается уже две недели. Дальнейшее расширение мер по возвращению к нормальной жизни станет предметом обсуждения правительства и парламента страны.

В связи с ситуацией с коронавирусом правительство Дании закрыло с 14 марта границы для иностранцев, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 10 человек. Власти также закрыли все учебные заведения. Госслужащие, не выполняющие критически важные задачи, с 13 марта до 13 апреля были отправлены по домам с сохранением зарплаты.

Ранее Фредериксен объявила, что правительство не исключает постепенного снятия ограничений после пасхальных каникул. По ее словам, это может произойти в случае, если число инфицированных не будет расти. Во вторник начал работать общественный транспорт. В среду, как ожидается, откроются некоторые детские сады и школы с 0 по 5 классы.

Теги
ДанияФредериксен, МеттеПандемия коронавируса нового типа
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