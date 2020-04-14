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РВИО назвало правильным решение о переносе Дня окончания Второй мировой на 3 сентября

По словам директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, возвращение этой даты является данью памяти и уважения советским воинам, которые внесли решающий вклад в капитуляцию Японии

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Решение Госдумы перенести со 2 на 3 сентября День окончания Второй мировой войны является правильным с точки зрения исторической справедливости, заявил ТАСС во вторник научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.

"Это абсолютно правильное решение, поскольку 3 сентября было объявлено праздником Победы над Японией еще в 1945 году нашим Верховным главнокомандующим. Сейчас возвращается историческая справедливость, этот день является для нас днем окончания Второй мировой войны. Да, 2 сентября на линкоре "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, но дело в том, что 3 сентября именно в Советском Союзе было объявлено Днем победы над Японией. Кстати, тогда же была учреждена специальная одноименная медаль, на которой тоже была обозначена дата 3 сентября", - сказал он.

По словам Мягкова, возвращение этой даты является данью памяти и уважения советским воинам, которые внесли решающий вклад в капитуляцию Японии. "Даже 3 сентября еще были операции наших вооруженных сил на Южно-Курильской гряде, когда мы брали в плен японский гарнизон, который там находился, то есть боевые действия еще продолжались. Все это позволяет нам с исторической и моральной точки зрения считать это решение правильным, это дань памяти и уважения нашим ветеранам, которые сражались против Японии - союзника нацистской Германии и внесли решающий вклад в разгром японского милитаризма. Не ядерные бомбардировки, а именно вступление Советского Союза в войну сыграло главную роль в том, что Япония в конце концов пошла на капитуляцию", - подчеркнул историк.

В апреле 1945 года СССР объявил о денонсации советского-японского Пакта о нейтралитете (1941 год; должен был действовать до апреля 1946 года). 9 августа 1945 года советская армия начала военную кампанию на Дальнем Востоке. Ее частью была Курильская десантная операция (18 августа - 1 сентября 1945 года), в результате которой все острова были освобождены.

После поражения в войне Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции (2 сентября 1945 года) и приняла условия Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года. Японский суверенитет был ограничен островами Хонсю, Кюсю, Сикоку и Хоккайдо, а также менее крупными островами японского архипелага (по решению союзников). Все Курильские острова указом Президиума Верховного Совета СССР были включены в состав Советского Союза.

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