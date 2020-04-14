Биолог призвал запретить продажу летучих мышей в России

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Чтобы уменьшить вероятность появления в России новых вирусов, похожих на SARS-CoV-2, нужно ограничить торговлю живыми летучими мышами и частями их тела, в том числе декоративными украшениями из высушенных тушек тропических рукокрылых, в нашей стране. Об этом журналистам рассказал Илья Артюшин, специалист по биологии рукокрылых из МГУ им. М.В. Ломоносова.

"Необходимо понимать, что торговля рукокрылыми в России существует. Достаточно зайти на любую торговую онлайн-площадку и посмотреть объявления в рубрике "продукты", связанные с летучими мышами. Все эти животные были изъяты из природы, и поэтому они представляют собой дополнительный фактор риска, хотя я с трудом представляю себе человека, который в здравом уме употреблял бы их", – рассказал ученый.

Ученые считают, что SARS-CoV-2, который вызвал глобальную пандемию COVID-19, – это близкий родич коронавирусов, которые поражают подковоносых летучих мышей, обитателей Китая и стран Юго-Восточной Азии. Как показывает история последней половины столетия, рукокрылые были источником многих других опасных вирусов, в том числе возбудителей лихорадки Эбола, атипичной пневмонии SARS и ближневосточного респираторного синдрома MERS.

Борьба с подобными инфекциями и предотвращение их появления в будущем, как подчеркнул биолог, не должна подразумевать, что летучих мышей нужно физически уничтожать. Подобные меры, по его словам, в середине прошлого столетия уже пробовали, научное сообщество признало их очень неэффективными.

Как отметил Артюшин, чтобы контролировать распространение новых инфекций, важнее всего постоянно наблюдать за рукокрылыми и циркуляцией вирусов в их популяции. Такие наблюдения в России сейчас проводят энтузиасты. Ученый считает это оптимальным, так как методы эпидемиологических служб, обычно нацеленные на борьбу с грызунами, в данном случае будут опасны для благосостояния летучих мышей.

"Мы не должны сидеть и бояться, нужно вести постоянный мониторинг, уменьшать частоту контактов между человеком и рукокрылыми, а также контролировать добычу и продажу различных частей тела летучих мышей, причем не только российских, но и завезенных из-за рубежа. Из Китая и тропических стран к нам везут декоративные украшения из их шкур, костей и прочих частей тела. Они сейчас свободно продаются в сети и несут риск для их покупателей", – подытожил ученый.