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Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в лабораториях в течение 10 дней

После снятия карантинных мероприятий система будет доступна и для частных лабораторий

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тест на антитела к коронавирусу начнут проводить в серологических лабораториях РФ в течение 10 дней. Об этом сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире Первого канала.

"В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови", - сказал он.

Горелов добавил, что после снятия карантинных мероприятий эта система "будет доступна и для частных лабораторий в том числе".

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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