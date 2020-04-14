Во Владимирской области запретили продажу алкоголя с 19:00 до 10:00

ВЛАДИМИР, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подписал постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в регионе. Продажа не допускается с 19:00 до 10:00 на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса, говорится в документе, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"На период действия режима повышенной готовности на территории Владимирской области не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 19 часов 00 минут до 10 часов 00 минут", - говорится в постановлении.

Режим повышенной готовности был введен во Владимирской области 17 марта.

На данный момент в регионе зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе четыре летальных случая. Один пациент выздоровел.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.