Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

ТАСС, 14 апреля. Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. Об этом в вторник сообщил губернатор Игорь Артамонов в эфире "ВГТРК-Липецк" .

В Липецкой области в последние сутки заражение выявлено у пяти человек, с начала пандемии заразились 74 человека. Среди них четверо - на искусственной вентиляции легких, из них двое - в стабильно тяжелом состоянии.

"Мы приняли решение о введении новых, более серьезных мер контроля - в Липецке, Ельце, Задонске, Чаплыгине. В этих городах, в первую очередь, будет введен пропускной режим, в дальнейшем режим пропуска будет введен по всей области. Сегодня мы начинаем информировать жителей, как правильно пользоваться [системой пропуска], завтра - обучаем сотрудников полиции, как контролировать наличие пропуска. Мы надеемся, что пропускная система будет чуть попроще, чем в Москве, и пользоваться ей будет удобней, - и мы начинаем внедрять ее постепенно", - сказал Артамонов.

Как добавил для корр. ТАСС руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, с 15 апреля пропускной режим с помощью смс-оповещения вводится в городе Задонске, с 17 апреля - в Липецке и Ельце, позже к ним добавятся город Чаплыгин и вся область. Ранее сообщалось, что на дорогах к Задонску установлены контрольные посты, которые препятствуют въезду на территорию города посторонних лиц, а в регионе для всех приезжающих Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей введен обязательный режим самоизоляции на 14 дней.