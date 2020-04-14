РФ и США проведут онлайн-конференцию по случаю 75-летия встречи на Эльбе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Представители экспертных кругов России и США проведут 25 апреля онлайн-конференцию, приуроченную к состоявшейся 25 апреля 1945 года на реке Эльбе встрече советских и американских солдат. Об этом сообщил журналистам во вторник научный руководитель Института стран США и Канады РАН Сергей Рогов.

По его словам, американская историография представляет собой "одностороннюю интерпретацию таких событий, как Вторая мировая война, где США, в лучшем случае Великобритания, объявляются победителями, а роль СССР упоминается вскользь". "Средний американец не знает о том, что мы были союзниками в борьбе против фашизма", - заметил он.

Ранее российские и американские политологи планировали провести совместную конференцию в Торгау (Германия), где на Эльбе встретились 25 апреля советские и американские войска. "Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, мероприятие было отменено, - сказал Рогов. - Но 25 апреля состоится видеоконференция с участием российских и американских представителей".

Около Торгау на реке Эльба 25 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. В результате остатки Вооруженных сил Германии оказались расколоты на две части.