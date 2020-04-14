В Крыму из-за весенних заморозков пострадало около 40% садов в 10 районах

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Весенние заморозки в Республике Крым повредили в регионе около 40% садов, наиболее сильно пострадали персики, абрикосы, черешня и слива в 10 из 14 районов, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

"Пострадало 3 916,53 га садов в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Черноморском районах наиболее уязвимой оказалась группа косточковых культур: персик, абрикос, черешня, слива", - приводятся в сообщении слова зампредседателя Совета министров - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что подсчитать ущерб будет возможно не раньше июня. В Крыму 9,9 тыс. га плодоносящих садов.

В сообщении отмечается, что в связи с прошедшими заморозками в марте-апреле этого года в Республике Крым пострадали генеративные почки на плодовых деревьях практически во всех районах полуострова, температура воздуха опускалась до 10 градусов ниже нуля.

По предварительным результатам исследований образцов плодовых культур лабораторией Никитского ботанического сада, повреждены плодовые почки черешни на 50-60% в Бахчисарайском районе, более 90% в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Нижнегорском районах, в среднем около 60% в Симферопольском районе. Плодовые почки персика и сливы повреждены более чем на 70%, абрикоса на 100%.

В связи со сложившимися погодными условиями в зимний период 2019-2020 года и ранним началом вегетации пострадали от понижения температур также семечковые плодовые культуры. В зависимости от срока цветения сортов повреждены от 35 до 80% плодовых почек яблони.