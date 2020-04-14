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Пандемия коронавируса нового типа

Французская и британская компании будут вместе работать над вакциной от коронавируса

Sanofi предоставит свой антиген COVID-19, а компания GSK - свою проверенную технологию создания веществ, используемых для усиления иммунного ответа организма

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Французская фармацевтическая компания Sanofi и британская GlaxoSmithKline (GSK) объявили о планах совместного сотрудничества в разработке вакцины от коронавируса нового типа. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Sanofi.

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"Sanofi и GSK объявили сегодня о подписании соглашения о намерениях совместной работы над вакциной против COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), в которой будут использованы <...> разработки обеих компаний, чтобы помочь справиться с продолжающейся пандемией", - отмечается в сообщении. Как в нем указывается, Sanofi предоставит свой антиген COVID-19, который основан на технологии рекомбинантной ДНК. Компания GSK предоставит свою проверенную технологию создания адъювантов - веществ, используемых для усиления иммунного ответа организма.

Как поясняется, добавление адъювантов к вакцине "может привести к выработке более длительного и сильного иммунитета против инфекций". "Компании планируют начать клинические испытания первой фазы во второй половине 2020 года, - добавили представители Sanofi и GSK. - Цель состоит в том, чтобы вакцина стала доступной ко второй половине 2021 года".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,9 млн человек, зафиксировано около 120 тыс. смертельных исходов.

Теги
ВеликобританияФранцияПандемия коронавируса нового типа
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