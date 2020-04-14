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Таксисты в Подмосковье будут перевозить пассажиров только при наличии цифрового пропуска

Такая мера вводится с 15 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Таксисты, работающие на территории Московской области, с 15 апреля будут осуществлять перевозку пассажиров только при наличии цифрового пропуска. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

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Система цифровых пропусков для передвижения на транспорте по Московской области заработает с 15 апреля. Оформить пропуск можно будет в приложении или на сайте госуслуг.

"С 15 апреля таксисты в Московской области будут осуществлять перевозку только при наличии кода у пассажира. До агрегаторов и служб такси, работающих в области, соответствующее требование доведено", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что меры в отношении водителей и служб такси, нарушивших соответствующее требование, обсуждаются. На первом этапе агрегаторы будут предупреждать водителей о необходимости соблюдения требований, в случае повторного нарушения будет рассмотрен вопрос об отключении водителя.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным.

Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.

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