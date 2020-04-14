Таксисты будут проверять пропуска у клиентов через приложение "Помощник Москвы"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При заказе такси вводить код пассажирам не придется, сообщил ТАСС замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

"При заказе такси пассажирам не нужно будет вводить цифровой пропуск (код). Пропуск проверят в автомобиле с помощью приложения "Помощник Москвы", которое будет установлено на смартфоне водителя. Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси. "В случае несовпадения вам выпишут штраф", - добавил Пронин.

Он подчеркнул, что департамент транспорта будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и число проверок пропусков. "Если их количество не совпадет - будем разбираться", - сказал собеседник агентства.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.

О цифровых пропусках

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Начали их оформление 13 апреля, а с 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным.

Как сообщил Собянин в своем блоге, после 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.