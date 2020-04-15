Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе. Главное

Оформление пропусков для жителей Москвы ведется через официальный сайт столичного правительства mos.ru. В специальном разделе необходимо ввести личные данные, указать цель передвижения, номер автомобиля или транспортных карт "Тройка" или "Стрелка". Тем, кто оформляет рабочие пропуска, нужно указать ИНН работодателя.

Оформить пропуск можно также через СМС на номер 7377 или через оператора по телефону 8-495-777-77-77. В этих случаях 12-значный код или придет в ответном СМС, или будет продиктован.

Все пропуска выдаются бесплатно. Мэрия просит не вестись на уловки мошенников, предлагающих их оформление или приобретение за деньги.

В Подмосковье пропуска оформляются через мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", а также портал Госуслуг. Короткий номер 0250 временно использоваться для этих целей не будет.

Согласно указу Собянина, поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного образца, а также журналисты. Аналогичные правила действуют и в Подмосковье.

Кроме того, цифровые пропуска не требуются детям в возрасте до 14 лет. Но если в машине военного, судьи или журналиста находятся вместе с ним и другие пассажиры, у каждого из них обязательно должен быть пропуск.