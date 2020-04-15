Спецпропуска для передвижения на транспорте в Московском регионе. Главное

В Московском регионе со среды вводится система цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Такие меры власти столицы и Подмосковья приняли для того, чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции.
На первом этапе пропускная система будет действовать только при поездках — ходить пешком по-прежнему можно будет без пропуска. При этом важно соблюдать установленные ограничения и правила.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее называл введение пропусков вынужденной мерой. "К сожалению, это необходимость. Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни", - сказал он.
Какие предусмотрены категории пропусков
Пропуска для поездок будут трех видов:
- Рабочие пропуска. Они полагаются тем, чьи профессиональные обязанности не позволяют работать удаленно, а также курьерам. Число поездок и маршрут следования не ограничены, срок действия - до 30 апреля.
- Пропуска для посещения больниц и поликлиник. Они выдаются только на один день, но в течение одной недели их можно оформлять неограниченное число раз.
- Пропуска для поездок в личных целях (к примеру, на дачу, в гипермаркет, на вокзал). Они действуют в течение одного дня и получить их можно будет не чаще, чем два раза в неделю.
Как получить пропуск
Оформление пропусков для жителей Москвы ведется через официальный сайт столичного правительства mos.ru. В специальном разделе необходимо ввести личные данные, указать цель передвижения, номер автомобиля или транспортных карт "Тройка" или "Стрелка". Тем, кто оформляет рабочие пропуска, нужно указать ИНН работодателя.
Оформить пропуск можно также через СМС на номер 7377 или через оператора по телефону 8-495-777-77-77. В этих случаях 12-значный код или придет в ответном СМС, или будет продиктован.
Все пропуска выдаются бесплатно. Мэрия просит не вестись на уловки мошенников, предлагающих их оформление или приобретение за деньги.
В Подмосковье пропуска оформляются через мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", а также портал Госуслуг. Короткий номер 0250 временно использоваться для этих целей не будет.
Согласно указу Собянина, поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного образца, а также журналисты. Аналогичные правила действуют и в Подмосковье.
Кроме того, цифровые пропуска не требуются детям в возрасте до 14 лет. Но если в машине военного, судьи или журналиста находятся вместе с ним и другие пассажиры, у каждого из них обязательно должен быть пропуск.
Кому аннулируют пропуска
Московские власти предупредили, что относиться к вводу данных нужно очень серьезно, так как все сведения затем проверяются. Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко 14 апреля сообщил, что из 3,2 млн выданных на тот момент пропусков почти треть будет аннулирована. Это пропуска, содержащие некорректные или недостоверные данные (например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН), пояснил Лысенко.
По его словам, граждане, которые в дальнейшем попытаются воспользоваться аннулированным пропуском, будут привлечены к административной ответственности. Лысенко призвал граждан не оформлять пропуска "просто так", "для галочки" или "на всякий случай".
Как проверяют пропуска
Электронный пропуск как в Москве, так и в области представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака спецкода означают дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Также на пропуске, который после получения можно распечатать на принтере или сохранить на экране смартфона или планшетного компьютера, будет QR-код, по которому все сведения могут быстро проверить сотрудники контролирующих органов. По их требованию находящиеся в пути граждане обязаны предъявить паспорт и сам цифровой пропуск.
Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что полицейские смогут проверить пропуска при помощи специального мобильного приложения. По его словам, сама процедура проходит очень быстро. Полиция будет проверять пропуска на вокзалах, железнодорожных станциях, в метро и наземном транспорте, а сотрудники ГИБДД - останавливать частные машины и такси.
В столичном департаменте транспорта пояснили, что таксистов обяжут проверять цифровые пропуска у пассажиров и отказывать в поездке тем, у кого маршрут не совпадет с заявленным при оформлении пропуска. Представитель ведомства также добавил, что тех водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов.
При этом проверять пропуска у всех водителей и их пассажиров будут на всех въездах в столицу, а также при въезде и выезде из муниципалитетов Подмосковья.
Какие предусмотрены штрафы за нарушение
В правоохранительных органах столицы ТАСС пояснили, что при отсутствии пропуска в отношении нарушителя составят протокол по статье 3.1.18 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы"), санкции которой предусматривают штраф 4 тыс. рублей, а если нарушитель передвигался на автомобиле - 5 тыс. рублей.
Пока протоколы могут выписывать только сотрудники полиции. "После подписания соглашения между мэрией Москвы и Росгвардией право составлять протоколы появится и у сотрудников Росгвардии", - сказал собеседник агентства. Он обратил внимание на тот факт, что на месте полицейские не штрафуют граждан, они только выписывают протокол. Непосредственно выписыванием штрафов занимается объединение административно-технических инспекций города. Протоколы об административном нарушении могут быть направлены в суды, но в таком случае, согласно КоАП РФ, нарушитель режима самоизоляции может быть оштрафован минимум на 15 тыс. рублей. По последним данным, столичные суды уже вынесли решения о таких штрафах в отношении более 20 человек, которые без острой необходимости находились на улицах.
В столичном ГУ МВД РФ также заметили, что протоколы о нарушении режима самоизоляции могут составлять исключительно уполномоченные должностные лица. "СМС-уведомления с требованиями оплатить штрафы за якобы выявленные факты нарушения режима самоизоляции не соответствуют действительности и являются мошенническими действиями", - подчеркнули в ведомстве.
Как действуют пропуска для поездки из столицы в область
В мэрии отметили, что между Москвой и Подмосковьем действует так называемый роуминг цифровых пропусков. Он подразумевает, что для поездки из столицы в область и обратно горожанам нужно заказывать один пропуск на портале mos.ru.
Жители Подмосковья должны оформлять аналогичный документ через мобильное приложение.
Тем же, кто хочет приехать в Москву из другого региона страны, нужно запрашивать столичный пропуск.
Каков регламент в других регионах
Что же касается поездок из Москвы в близлежащие регионы Центральной России, то их регламент зависит от правил, которые действуют в конкретном регионе назначения.
В частности, в Липецкой, Ивановской, Воронежской, Тамбовской, Тверской областях на данный момент пропускной системы нет, но все прибывающие сюда жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области должны уйти на двухнедельный карантин. При этом дачникам необходимо позвонить по телефонам местных оперативных штабов и сообщить о прибытии.
Обязательная самоизоляция для дачников действует также в Тульской, Рязанской, Владимирской и Белгородской областях. В Курской области на дачу можно приехать беспрепятственно, исключение здесь составляют города Курчатов и Железногорск, въезд в которые сейчас закрыт. В Калужской области пропускной системы нет, но все приезжающие обязаны уведомить местный оперштаб и самоизолироваться на две недели. Аналогичный режим действует и в Смоленской области.
На границах Орловской области действует пропускной режим - всех въезжающих в регион просят заполнить анкету с контактными данными, измеряют температуру тела, и в случае, если она повышена, передают медикам. В Ярославской и Костромской областях пропускного режима нет, однако в Костромской области все въезжающие должны уйти на двухнедельную самоизоляцию.