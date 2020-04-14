Нарушителям режима самоизоляции в Подмосковье грозит уголовная ответственность

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Водителям, которые нарушают правила самоизоляции в Подмосковье, может грозить уголовная ответственность. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

"Хочу ответить: протоколы для нас - не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жесткие меры - вплоть до уголовной ответственности", - сказал он.

Он также отметил, что личный состав подмосковной полиции полностью укомплектован всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

С 15 апреля власти Подмосковья вводят запрет на передвижение на автомобилях без спецпропусков. Стрыгин также сообщил, что региональная полиция перешла на усиленный режим несения службы.

"Хочу сказать. что в условиях повышенной готовности и режима самоизоляции граждан, а также с введением ограничительных мер в Московском регионе личный состав подмосковной полиции переведен на усиленный режим несения службы", - сказал он. По его словам, плотность нарядов увеличилась в полтора раза.

В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявили о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Со среды, 15 апреля, наличие пропусков для поездок станет обязательным. Передвигаться пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

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