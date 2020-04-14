МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Планируется, что будут выполнены рейсы из ОАЭ, Турции, Таиланда, Индонезии, Индии, Израиля и Вьетнама. Об этом говорится в сообщении агентства.

За прошедшую неделю на родину удалось вернуть более 3 тыс. россиян.

"Всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, перевезено 3 172 соотечественника, - говорится в сообщении. - Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург. "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии", как ожидается, выполнят вывозные рейсы из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани".

Накануне, как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" вернул домой из Мадрида и Подгорицы 255 пассажиров, сегодня S7 - из Бангкока в Новосибирск 197 человек, а в Иркутск - 156. "Аэрофлот" выполнил рейс Анталья - Москва, перенесенный с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа на выходные, вернул в Москву 146 человек.

"Вывозная программа будет продолжена 15 апреля. "Аэрофлот" доставит россиян в Санкт-Петербург и Москву из Нью-Йорка, - добавили в агентстве. - Учитывая данные Минкомсвязи РФ о количестве россиян в Непале и информацию МИД РФ о ситуации в этой стране, прорабатывается вопрос организации вывозного рейса с авиакомпанией Royal Flight".

Окончательное решение относительно выполнения вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ. На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте "Госуслуги", оператором которого является Минкомсвязь РФ. Как сообщало министерство ранее, в ближайшее время планируется вернуть на родину около 5 тыс. граждан.