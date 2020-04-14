Попова заявила, что число зараженных коронавирусом без симптомов в России составляет 30%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти треть от общего числа зараженных коронавирусом в России переносят инфекцию без явных симптомов. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Время" в эфире "Первого канала".

"Чем больше мы обследуем здоровых людей - сегодня это используется все шире и шире, - тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением [заболевания, вызванного коронавирусом]. И в том числе почти 30% [21 102 человека из общего числа заразившихся] - это люди с бессимптомным течением", - сказала она.

Она отметила, что их доля в общей численности зараженных меняется. "Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование", - добавила Попова.

По ее словам, именно поэтому важный шаг к выздоровлению - находиться дома, проводить тестирование как тем, у кого выражены клинические симптомы, так и бессимптомным зараженным.

Она отметила, что плавный суточный прирост заболевших в 17-19% позволяет обеспечивать помощь пациентам с коронавирусом.

"Поэтому сегодня подъем, подъем стабильный, больше 17-18%, максимум 20% прироста в день Российская Федерация не показывает. И вот такое плавное прохождение высокого уровня позволяет лечить всех, оказывать максимально правильную и высококвалифицированную помощь всем сегодня болеющим", - сказала она.