Попова заявила, что число зараженных коронавирусом без симптомов в России составляет 30%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Почти треть от общего числа зараженных коронавирусом в России переносят инфекцию без явных симптомов. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Время" в эфире "Первого канала".
"Чем больше мы обследуем здоровых людей - сегодня это используется все шире и шире, - тем больше мы сегодня находим людей с бессимптомным течением [заболевания, вызванного коронавирусом]. И в том числе почти 30% [21 102 человека из общего числа заразившихся] - это люди с бессимптомным течением", - сказала она.
Она отметила, что их доля в общей численности зараженных меняется. "Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование", - добавила Попова.
По ее словам, именно поэтому важный шаг к выздоровлению - находиться дома, проводить тестирование как тем, у кого выражены клинические симптомы, так и бессимптомным зараженным.
Она отметила, что плавный суточный прирост заболевших в 17-19% позволяет обеспечивать помощь пациентам с коронавирусом.
"Поэтому сегодня подъем, подъем стабильный, больше 17-18%, максимум 20% прироста в день Российская Федерация не показывает. И вот такое плавное прохождение высокого уровня позволяет лечить всех, оказывать максимально правильную и высококвалифицированную помощь всем сегодня болеющим", - сказала она.
Готовность регионов
Попова также заметила, что здравоохранение Москвы, Подмосковья и большей части регионов России на сегодняшний день полностью готово к борьбе с коронавирусом.
"Сегодня здравоохранение Москвы готово, Подмосковья и значительного ряда регионов тоже полностью готово к этой ситуации", - сказала она.
Попова пояснила, что изначально оперативным штабом для снижения возможных рисков проникновения, распространения нового коронавируса в Россию была поставлена задача сделать прирост заболевших максимально медленным и плоским. Это было нужно для того, чтобы система здравоохранения успела подготовиться. "Такое время было с пользой потрачено", - добавила она.
Результат самоизоляции
Попова добавила, что результат двух недель самоизоляции будет виден к концу текущей недели и в начале следующей, поскольку инкубационный период коронавирусной инфекции составляет именно 14 дней.
"Результаты мы, очевидно, будем наблюдать именно на текущей неделе, ближе к ее концу и в начале следующей недели, это важно", - сказала она.
Попова отметила, что сегодня уже разрабатываются различные методические рекомендации и инструкции для бизнеса и всех видов деятельности для организации их работы сразу после снятия режима самоизоляции. "Сегодня нужно избегать всех контактов, сегодня нужно остаться дома, чтобы максимально приблизить тот момент, когда мы все сможем вернуться к обычному режиму жизни", - подчеркнула она.