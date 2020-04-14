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На Ставрополье построили новый спортивный комплекс

В нем регулярно смогут заниматься до 500 человек

СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершилось в поселке Солнечнодольске на Ставрополье. Учреждение сможет принять спортивные секции, ранее работавшие в залах местных школ, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Объект возведен в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта за счет регионального бюджета и внебюджетных средств. Планируется, что здесь будут регулярно заниматься до 500 человек, как взрослые, так и дети. Ранее солнечнодольские спортивные секции занимались на базе спортзалов местных школ", - говорится в сообщении.

Площадь комплекса "Чемпион" составляет 1,4 тыс. кв. м. В учреждении можно будет проводить соревнования по игровым видам спорта. Торжественное открытие комплекса состоится после снятия режима всеобщей изоляции, который объявлен в Ставропольском крае до конца апреля 2020 года.

Поселок городского типа Солнечнодольск с населением более 11,6 тыс. человек находится на берегу крупного Новотроицкого водохранилища. Населенный пункт был создан 47 лет назад для работников Ставропольской ГРЭС.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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