В Ленобласти приведут в порядок 220 памятных мест и мемориалов к празднованию Дня Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области совместно с администрациями муниципальных образований региона к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне приведут в порядок 220 памятных мест и мемориалов во всех районах субъекта, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Всего на территории области расположены около 800 объектов культурного наследия, памятников, мемориалов, братских воинских захоронений, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

"В рамках месячника благоустройства, который в этом году начнется 22 апреля, ко Дню Победы планируется привести в порядок не менее 220 памятных мест и мемориалов во всех районах Ленинградской области", - говорится в сообщении.

Работы по благоустройству продолжатся до конца мая, также планируется привести в порядок парки, скверы и другие общественные пространства области. Мероприятия по благоустройству будут проходить с обязательным соблюдением всех противовирусных мер. Участников субботников обеспечат необходимыми средствами дезинфекции, масками и перчатками.

Благоустройство территории и работы по текущему содержанию памятников проводятся администрациями муниципальных образований и силами шефских организаций. В январе 2020 года Дрозденко поручил закрепить крупные мемориальные комплексы на территории региона за предприятиями и организациями, чтобы подготовить их к празднованию 75-летия Победы.

Накануне администрация региона приняла решение заменить массовые мероприятия ко Дню Победы акциями с минимальным количеством участников, обеспечив возможность увидеть их в режиме онлайн. По данным пресс-службы областного правительства, в регионе проживают более 15,7 тыс. ветеранов. Администрации муниципалитетов организуют поздравление ветеранов на дому и вручение им памятных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".