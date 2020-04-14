Власти США работают с организаторами поездок школьников из РФ, чтобы вернуть детей домой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Госдепартамент работает напрямую с частными организаторами поездок российских школьников в США, чтобы способствовать их возвращению на родину. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве США в Москве.

"По состоянию на 6 апреля в США по программам, финансируемым частными спонсорами, оставался 51 российский старшеклассник. Как нам известно, некоторые из них выразили желание вернуться в Россию и мы работаем напрямую с организаторами поездок", - говорится в сообщении посольства.

Отмечено, что Госдепартамент США старается обеспечить оставшихся в стране иностранцев доступом ко всей необходимой информации, которая касается их возвращения на родину. В информации также сказано, что внешнеполитическое ведомство США предложит свою помощь российским школьникам, несмотря на то, что программы их обучения в стране не финансировались государством.

Как сообщается в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, несколько десятков российских школьников попало в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. По ее словам, об этом посольству РФ в Вашингтоне сообщили в Государственном департаменте США, но не привели подробностей. Захарова отметила, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника.