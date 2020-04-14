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Пандемия коронавируса нового типа

В "Векторе" заявили, что тест-система на коронавирус позволяет проверять 93 пациента сразу

Генеральный директор научного центра Ринат Максютов отметил, что эту тест-систему можно использовать в стандартной серологической лаборатории практически в любой медицинской организации

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Разработанная государственным научным центром "Вектор" система тестирования на иммунитет к коронавирусу позволяет одновременно проверять 93 пациента, сообщил генеральный директор "Вектора" Ринат Максютов в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Мы использовали <...> инактивированный вирус. Он не живой, то есть он не опасен при использовании в тест-системе. Одновременно можно проводить анализ 93 независимых пациентов. Тест-система может использоваться в стандартной серологической лаборатории практически в любой медицинской организации", - сказал он.

Максютов отметил, что кровь человека, переболевшего коронавирусом, может быть насыщена антителами, которые нейтрализуют вирус. "Если предположить, что у донора в крови будет сверхвысокий титр протективных антител, то такой плазмой можно будет спасти десятки жизней. Но нельзя забывать, что такая процедура может применяться только в очень тяжелых и критических ситуациях, потому что есть определенные риски, связанные с этой процедурой, о которых мы не можем забывать", - сказал он.

Максютов считает, что справиться с пандемией можно только за счет формирования коллективного иммунитета, "на уровне 50-60% населения Земли". "Сделать это можно либо за счет переболевших, либо за счет вакцинации. Поэтому все, кто еще не переболел, а это можно будет подтвердить с помощью тест-системы, то как только вакцина появится - необходимо будет формировать иммунитет за счет вакцинации", - сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что массовое тестирование врачей и медицинского персонала на наличие антител к коронавирусу стартовало в Москве 14 апреля. Однако, по ее словам, первые результаты обследования медработников в одной больнице выявили только у 7% из них иммунитет к коронавирусу.

Как сообщал Роспотребнадзор, зарегистрированная центром "Вектор" тест-система для определения антител позволяет выявлять переболевших коронавирусом, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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