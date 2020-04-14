Источник: камеры в Москве не начнут штрафовать водителей без пропусков 15 апреля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дорожные камеры в Москве не будут регистрировать для выписки штрафа водителей без цифровых пропусков в ближайшие дни. Об этом сказал ТАСС во вторник источник в мэрии.

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что с 15 апреля столичные автовладельцы, не оформившие цифровой пропуск с указанием номера своей машины, будут получать штрафы с дорожных камер, причем проезд под каждой из них без разрешительного документа может привести к штрафу в 5 тыс. рублей.

"Пока нет. Сейчас эта информация не верна, ближайшие два дня - тоже не верна. Потом посмотрим", - сказал собеседник агентства.

Мэр Сергей Собянин с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

11 апреля Собянин заявил, что подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. После 15 апреля получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта - мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.