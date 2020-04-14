США считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Американские власти считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, хотя окончательных выводов на этот счет у разведки и специалистов правительства США нет. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти [заключения] неокончательные. Хотя вес свидетельств [в целом] указывает на естественное [происхождение]. Тем не менее наверняка мы не знаем", - заявил американский военачальник. Он отвечал на вопрос о том, мог ли новый коронавирус появиться в результате несоблюдения мер безопасности в биологической лаборатории.