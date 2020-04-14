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Финансовый университет отменил государственные экзамены для студентов из-за коронавируса

Это не касается обучающихся на юридическом факультете

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ученый совет Финансового университета при правительстве РФ принял решение отменить госэкзамены для студентов, кроме обучающихся на юридическом факультете, и выдать дипломы по итогам защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). Об этом сообщается на сайте университета.

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"Сегодня по предложению ректора университета Эскиндарова М. А., учитывая особые обстоятельства, сложившиеся в этом учебном году, ученый совет университета принял решение отменить государственный экзамен (за исключением юридического факультета) и выдавать диплом на основе защиты выпускной квалификационной работы", - говорится в сообщении.

9 апреля министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК сообщил, что Минобрнауки не будет отменять в 2020 году государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта организовать обучение студентов дистанционно в целях профилактики распространения коронавируса.

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