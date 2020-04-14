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Пандемия коронавируса нового типа

В ВОЗ сообщили, что число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 71 тыс.

Это на 5 тыс. меньше, чем за предыдущий день

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 71 тыс., что на 5 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее, сообщила во вторник в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 14 апреля в мире были зарегистрированы 1 844 863 инфицированных и 117 021 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 71 779, а количество летальных исходов - на 5369. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 943 272 и 80 712 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 29 923, а умерших - на 3293.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 644 986 человек, 25 551 умер. По числу инфицированных за сутки - 34 244 - этот регион обогнал Европу. Однако умерших за последние 24 часа там меньше - 1792.

Третью позицию по числу заражений в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 14 апреля там выявлены 122 805 инфицированных и 4161 летальных исхода.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 553 822. Далее следуют Испания (169 496), Италия (159 516), Германия (125 098), Франция (97 050), Великобритания (88 625), Китай (83 696), Иран (73 303), Турция (61 049) и Бельгия (30 589).

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