{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы опровергли информацию о недействительности цифровых пропусков для волонтеров

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что столичные власти аннулировали специальные волонтерские пропуска

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Информация об аннулировании цифровых пропусков для передвижения на транспорте у волонтеров в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На эту тему
До семи лет тюрьмы: что грозит за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московские власти аннулировали специальные волонтерские пропуска. По информации канала, по последнему внутреннему распоряжению властей, все добровольцы должны использовать свои личные "разрешенные" две поездки в неделю, чтобы оказывать помощь.

"Эта информация неверна. У волонтеров пропуска не аннулированы, такой информации нет", - сказал Немерюк.

Департамент информационных технологий Москвы также не подтверждает информацию об аннулировании цифровых пропусков для волонтеров. "Просим журналистов и всех жителей столицы опираться на официальную информацию, опубликованную на портале мэра и правительства Москвы mos.ru", - сказали в пресс-службе.

Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте введены специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно было с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта: мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС