Власти Москвы опровергли информацию о недействительности цифровых пропусков для волонтеров

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Информация об аннулировании цифровых пропусков для передвижения на транспорте у волонтеров в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московские власти аннулировали специальные волонтерские пропуска. По информации канала, по последнему внутреннему распоряжению властей, все добровольцы должны использовать свои личные "разрешенные" две поездки в неделю, чтобы оказывать помощь.

"Эта информация неверна. У волонтеров пропуска не аннулированы, такой информации нет", - сказал Немерюк.

Департамент информационных технологий Москвы также не подтверждает информацию об аннулировании цифровых пропусков для волонтеров. "Просим журналистов и всех жителей столицы опираться на официальную информацию, опубликованную на портале мэра и правительства Москвы mos.ru", - сказали в пресс-службе.

Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте введены специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно было с понедельника 13 апреля 2020 года. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. Получение цифрового пропуска требуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта: мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте. Водители такси будут проверять наличие цифрового пропуска у пассажира с помощью мобильного приложения.