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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко заявил, что вакцину от коронавируса в России разрабатывают семь центров

Министр здравоохранения сообщил, что "в ближайшее время" начнутся клинические исследования
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Николай Галкин/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Семь научных центров в России занимаются разработкой вакцины от коронавируса, ожидается, что в ближайшее время начнутся клинические исследования. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

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"Работы над вакцинами в семи центрах идут, и это единственный метод профилактики, который действительно будет 100% работать. Первые результаты уже есть определенные, мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время [они] также зайдут, в клинические исследования", - сказал он.

Мурашко также отметил, что пока нельзя со стопроцентной уверенностью говорить, что врачи имеют в распоряжении лекарственный препарат от коронавируса, который можно применять для лечения и профилактики инфекции.

Помощь пациентам с коронавирусом

Мурашко сообщил, что более чем в половине регионов России медицинская служба мобилизована и готова оказывать помощь пациентам с коронавирусом. "Следующая контрольная точка - это 28 апреля, в которой должны оказаться все регионы по полной готовности расчетной мобилизованной медицинской службы. Мы видим, что вот на сегодняшнюю дату уже больше 50% регионов ее прошли", - сказал он. 

Мурашко также отметил, что есть и те регионы, в которых медицинская помощь для пациентов с коронавирусом была развернута не полностью, или же они медленно движутся к достижению цели.

По словам главы Минздрава, все медработники и медицинские организации, даже не перепрофилированные под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией, должны быть готовы к оказанию помощи людям с данным диагнозом.

"Есть еще одна вещь, которая нас настораживает, - это те медицинские организации, которые не вовлечены сегодня в процесс оказания помощи этой категории больных. Вот сегодня я посещал одну из них <...>, - клиника, которая оказывает плановую помощь и экстренную помощь определенному профилю пациентов. Что я увидел? В первую очередь - что персонал считает, что это заболевание будет лечиться только в тех клиниках, которые развернуты по этому профилю, <...> что их сия доля минует. Это не так, они должны быть готовы все", - сказал он.

По словам Мурашко, в первую очередь должны быть готовы к приему инфицированных медорганизации, которые оказывают плановую и экстренную помощь. "Меня очень волнует состояние амбулаторно-поликлинической службы. Мы ее сегодня фактически в ежедневном режиме, я бы сказал, тренируем, потому что ее перенастроить нужно. Это действительно особые условия", - добавил он.

Мурашко отметил, что врач любого профиля также должен всегда быть настороженным и брать во внимание, что его пациент может иметь новую коронавирусную инфекцию. "Он должен обращать [внимание] на анамнез пациента <...> - с кем он общался в ближайшее время, были ли в его кругу инфицированные люди, заболевшие, откуда приехал. Конечно, [врач] обязан обращать внимание [на это]", - сказал министр.

"Слава богу, у нас еще сохранился тот костяк организаторов здравоохранения, которые прошли эту школу от начала до конца, и они четко понимают, как действуют. Конечно, мы опираемся на людей знающих, опытных и на те нормативные документы, которые сегодня прописаны", - заключил он.

Дефицит средств индивидуальной защиты

Мурашко сообщил, что в некоторых регионах России наблюдается дефицит средств индивидуальной защиты в медучреждениях, однако специальная группа отслеживает ситуацию и организует своевременное пополнение запасов.

"Мы видим, что сегодня по тем регионам, где еще не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, [они не готовы] к оказанию медицинской помощи в больших объемах. Поэтому сегодня промышленность нарабатывает средства индивидуальной защиты, закупается дополнительно. <...> Сегодня мы видим, что есть определенные места, [где] на несколько дней хватает [средств], поэтому срочно в эти места [они] перебрасываются. Для этого создана специальная группа, которая сканирует, где есть дефицит, для того, чтобы своевременно [его] восполнять", - сказал он.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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