Агрегаторы начали информировать водителей о приложении для проверки пропусков пассажиров

МОСКВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Агрегаторы такси начали информировать водителей о необходимости использовать приложение "Помощник Москвы" для проверки цифровых пропусков пассажиров в столице. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компаний.

"Мы довели информацию об установленном департаментом транспорта порядке проведения процедуры проверки цифровых пропусков пассажиров до партнеров. "Ситимобил" неукоснительно соблюдает требования регулирующих органов и особенно внимательно относится ко всем процедурам, связанным с предотвращением дальнейшего распространения коронавирусной инфекции", - сообщил ТАСС пресс-секретарь "Ситимобил" Георгий Лобушкин.

"Яндекс.Такси" сообщил, что в ближайшее время направит всю информацию, которую получили от департамента транспорта Москвы, своим партнерам - индивидуальным предпринимателям, таксопаркам и их водителям. "При этом система проверки должна быть прозрачной для всех участников - и для перевозчиков, и для пользователей сервисов, и для правоохранительных органов. Для этого мы запросили дополнительные разъяснения от департамента транспорта по регламенту работы такой системы. Кроме того, наши партнеры уже получили уведомления и разъяснения о том, как водители могут быстро оформить цифровые пропуска для выполнения перевозок до конца апреля", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Компания "Везет" начнет оповещение водителей с утра 15 апреля. "Все водители, подключенные к платформе, получат информационное сообщение о необходимости скачать данное приложение и зарегистрироваться на платформе через государственный регистрационный знак легкового такси", - сказали ТАСС в компании.

При этом компания Gett решила ввести дополнительную форму при заказе такси для того, чтобы водитель мог до приезда к месту заказа проверить информацию о легальности перевозки. "Чтобы свести к минимуму контакт между пассажиром и водителем и снизить вероятность отмены поездки, Gett добавит поле для ввода кода электронного пропуска в свое приложение, введение кода электронного пропуска будет обязательным. Перед поездкой потребуется оформить электронный пропуск на портале mos.ru и скопировать его код в приложение Gett, чтобы вызвать такси. Водители получат код в комментарии к заказу и смогут заранее проверить его в приложении "Помощник Москвы". Если окажется, что код недействителен, водитель позвонит пассажиру и отменит заказ", - сказал ТАСС генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.

О проверке цифровых пропусков

Во вторник вечером замруководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что водители московских такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности, с помощью приложения "Помощник Москвы" непосредственно в автомобиле. При этом он отметил, что по дороге автомобиль могут остановить полицейские, которые попросят у всех пассажиров паспорта и пропуска. Они сверят указанный в коде маршрут и маршрут такси, и в случае несовпадения будет выписан штраф.

Он подчеркнул, что департамент транспорта будет ежедневно следить за ситуацией и сверять число заказов и число проверок пропусков.

Приложение "Помощник Москвы" заработало в августе 2015 года. Сервис позволяет жителям столицы быстро фиксировать нарушения правил дорожного движения, в том числе правил парковки. Пользователи фотографируют машину нарушителя и отправляют фотографии через приложение. Затем информация поступает в госорганы для анализа и вынесения постановления о штрафе.