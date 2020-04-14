Полицейские и священники будут вместе предлагать Благодатный огонь румынам на Пасху

БУХАРЕСТ, 14 апреля. /ТАСС/. МВД Румынии окажет содействие Румынской православной церкви с тем, чтобы Благодатный огонь попал к верующим в пасхальную ночь. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел страны Марчел Вела в заявлении, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

"Сегодня (во вторник - прим. ТАСС) я подписал со святейшим патриархом Даниилом соглашение о поддержке <...> для распределения Благодатного огня", - сказал он. По словам министра, Благодатный огонь будет доставлен из Иерусалима в субботу вечером, и его будут разносить волонтеры приходов, а также экипажи полиции и патрули.

"Верующие могут выходить из дома или из двора, соблюдая социальную дистанцию с тем, чтобы избегать скопления людей и образования групп больше трех человек, - сказал он. - Для этого два-три жителя из одного подъезда могут предложить Благодатный огонь, полученный от волонтеров, всем соседям".

В пасхальную ночь, сказал Вела, будет разрешено передвижение священников с Благодатным огнем и волонтеров. Экипажи полиции будут предлагать Благодатный огонь проезжим, а также больницам, социальным и карантинным центрам. Благословенные хлеба в форме небольших просфор, окропленных святой водой и вином, можно получить во всех приходах в пятницу и субботу, добавил он.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового вида в Румынии составляет 6 879, 1 051 человек выздоровел, 351 пациент умер. В общей сложности 23 645 румын находятся в карантине, 67 268 человек - в домашней изоляции. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля.