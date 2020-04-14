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Полицейские и священники будут вместе предлагать Благодатный огонь румынам на Пасху

Министр внутренних дел страны Марчел Вела сообщил, что верующие смогут выходить из дома или из двора, соблюдая социальную дистанцию

БУХАРЕСТ, 14 апреля. /ТАСС/. МВД Румынии окажет содействие Румынской православной церкви с тем, чтобы Благодатный огонь попал к верующим в пасхальную ночь. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел страны Марчел Вела в заявлении, которое транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

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"Сегодня (во вторник - прим. ТАСС) я подписал со святейшим патриархом Даниилом соглашение о поддержке <...> для распределения Благодатного огня", - сказал он. По словам министра, Благодатный огонь будет доставлен из Иерусалима в субботу вечером, и его будут разносить волонтеры приходов, а также экипажи полиции и патрули.

"Верующие могут выходить из дома или из двора, соблюдая социальную дистанцию с тем, чтобы избегать скопления людей и образования групп больше трех человек, - сказал он. - Для этого два-три жителя из одного подъезда могут предложить Благодатный огонь, полученный от волонтеров, всем соседям".

В пасхальную ночь, сказал Вела, будет разрешено передвижение священников с Благодатным огнем и волонтеров. Экипажи полиции будут предлагать Благодатный огонь проезжим, а также больницам, социальным и карантинным центрам. Благословенные хлеба в форме небольших просфор, окропленных святой водой и вином, можно получить во всех приходах в пятницу и субботу, добавил он.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового вида в Румынии составляет 6 879, 1 051 человек выздоровел, 351 пациент умер. В общей сложности 23 645 румын находятся в карантине, 67 268 человек - в домашней изоляции. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля.

Теги
РумынияПандемия коронавируса нового типа
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