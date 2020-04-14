{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Президент Сербии объявил о комендантском часе на Пасху

Ранее Александар Вучич не исключил введения режима круглосуточного карантина для столицы страны и города Ниш

БЕЛГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что во время предстоящего празднования Пасхи в стране будет объявлен комендантский час в связи с коронавирусом. Об этом он заявил во вторник в эфире канала RTS.

На эту тему
Пасха и пандемия: как безопасно отметить светлый праздник

"Я думаю, что [официальное] решение появится через полдня, но чтобы люди могли в Страстную пятницу приобрести все необходимое, [комендантский час будет введен] с 17:00 пятницы до 05:00 вторника", - заявил сербский лидер.

На прошлых выходных правительство Сербии также объявило комендантский час с 17:00 в пятницу до 05:00 понедельника. Ранее комендантский час действовал в будние дни с 17:00 до 05:00, а по выходным - с 15:00 до 05:00. Нарушение комендантского часа карается штрафами и тюремными сроками.

Ранее Вучич не исключил введения режима круглосуточного карантина для столицы страны и города Ниш.

В Сербии, по последним данным, заразились 4 465 человек, количество летальных исходов увеличилось до 94. Ранее власти страны запросили помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские врачебно-сестринские бригады используются в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, Кикинде.

Теги
СербияВучич, АлександарПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Московском регионе вводятся спецпропуска для передвижения на транспорте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС