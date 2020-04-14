Президент Сербии объявил о комендантском часе на Пасху

БЕЛГРАД, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что во время предстоящего празднования Пасхи в стране будет объявлен комендантский час в связи с коронавирусом. Об этом он заявил во вторник в эфире канала RTS .

"Я думаю, что [официальное] решение появится через полдня, но чтобы люди могли в Страстную пятницу приобрести все необходимое, [комендантский час будет введен] с 17:00 пятницы до 05:00 вторника", - заявил сербский лидер.

На прошлых выходных правительство Сербии также объявило комендантский час с 17:00 в пятницу до 05:00 понедельника. Ранее комендантский час действовал в будние дни с 17:00 до 05:00, а по выходным - с 15:00 до 05:00. Нарушение комендантского часа карается штрафами и тюремными сроками.

Ранее Вучич не исключил введения режима круглосуточного карантина для столицы страны и города Ниш.

В Сербии, по последним данным, заразились 4 465 человек, количество летальных исходов увеличилось до 94. Ранее власти страны запросили помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. Российские врачебно-сестринские бригады используются в Белграде, Чуприи, Валеве, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, Кикинде.