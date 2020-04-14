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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге за услуги каршеринга во время запрета будет грозить штраф до 500 тыс. рублей

Работа каршеринговых компаний в городе сейчас приостановлена из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Сервисам краткосрочной аренды автомобилей, нарушившим временный запрет на оказание услуг в Санкт-Петербурге, будет грозить административный штраф до 500 тыс. рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

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Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, приостанавливающее работу каршеринговых компаний на территории города, контроль за его исполнением возложен на заместителя главы города Евгения Елина. С 13 апреля оказание услуг каршеринга приостановили власти Москвы, ограничение действует до 19 апреля.

"В случае выявления нарушения предписания Роспотребнадзором в отношении юридического лица будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Компании будет грозить административный штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей", - сообщила собеседница агентства.

В Санкт-Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам также не рекомендуется покидать дома без крайней необходимости. Введены временные запреты для граждан на участие в спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятиях. Запрещено посещение музеев, театров, выставок, кинотеатров, зоопарков, ресторанов, бассейнов, фитнес-центров и других объектов для развлечений и досуга, а также букмекерских контор. Запрещено посещать парки, спортивные и детские площадки.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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