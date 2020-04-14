Москалькова призвала привлечь частные медучреждения для борьбы с коронавирусом

"В сегодняшней ситуации, на мой взгляд, задействованы не все возможности. Отвергаются возможности коммерческих медицинских клиник, которые предлагают свои услуги. Им отказывают. Часто обращаются частные клиники, что они были бы готовы оказывать помощь, а они сюда не встроены. Я хотела бы, чтобы Роспотребнадзор обратил на это внимание, не надо от них отмахиваться", - сказала уполномоченный по правам человека в РФ в эфире радиостанции "Вести FM" во вторник.

Москалькова сообщила, что в аппарат уполномоченного не поступают обращения по поводу введения ограничительных мер из-за коронавируса. Большинство граждан, полагает она, понимает, что государство заботится о них. "Эта ситуация мне понятна. Я считаю, что ее ценность в том, что сегодня власть идет на упреждающие, беспрецедентные меры. Плохо, когда власть скрывает от населения истинное положение вещей. Важно идти на упреждение", - считает омбудсмен.

"Принятые законы, целая череда указов президента пытаются минимизировать последствия. Конечно, хотелось бы большего, но государство рассчитывает на свои силы. Мы должны посмотреть на возможности, подсказывать какие-то варианты, чтобы минимизировать последствия этого периода", - добавила Москалькова.