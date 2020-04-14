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Пандемия коронавируса нового типа

У губернатора Рио-де-Жанейро обнаружили коронавирус

Уилсон Уитцел сообщил, что продолжит работать из резиденции, "с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел заразился коронавирусом.

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"Хочу сообщить, что с пятницы чувствовал себя не очень хорошо. Попросил сделать тест на COVID и сегодня пришел положительный результат", - сообщил политик во вторник в своем аккаунте в Twitter. Губернатор добавил, что продолжит работать из резиденции "с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей". "Уверен, что преодолею и эти сложности", - отметил он.

Глава региона попросил жителей оставаться дома и соблюдать меры социального дистанцироваться. "Болезнь не разбирает, заражение распространяется быстро", - написал он.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 25,2 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,5 тыс. человек.

Теги
БразилияПандемия коронавируса нового типа
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