Число умерших из-за коронавируса в Москве превысило 100

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Еще 11 пациентов с новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, таким образом, общее число умерших из-за коронавируса достигло 106 человек. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 48 до 86 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них - гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. Трое страдали хроническим бронхитом", - сказали в штабе.