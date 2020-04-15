Год спустя после пожара. Реставраторы все еще спорят о будущем облике Нотр-Дама

ПАРИЖ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Междисциплинарная группа французских экспертов завершает работу над созданием цифровой платформы, которая поможет продвигаться в реставрации Собора Парижской Богоматери. К первой годовщине пожара, исполняющейся в среду, споры о будущем облике исторического здания еще не закончены.

Ровно год назад, 15 апреля 2019 года, в строительных лесах над Нотр-Дам-де-Пари, вспыхнул пожар. Одной из первых пламя на крыше собора заметила из окна рабочего кабинета мэр Парижа Анн Идальго, мобилизовавшая на его спасение городские власти, пожарных и полицию.

Главный дом Франции

"Я находился в этот вечер в Париже и был потрясен происходящим, - сказал ТАСС в годовщину события член Французской академии, историк и писатель Жан-Мари Руар. - В огне оказалось главное здание Франции, символ связи с прошлым, часть французской души". Нотр-Дам - не только история, все расстояния во Франции, напомнил ученый, и сегодня измеряются от площади перед собором.

Отрядам спасателей долго не удавалось потушить огонь. Спустя чуть более часа после начала пожара обрушился венчающий собор 93-х метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Пожарные сосредоточили особые усилия на спасении северной башни, к которой уже добралось пламя. Руководитель спасательной операции генерал Жан-Клод Галле предупредил: "Если одна башня рухнет, другая может обрушиться полчаса спустя".

Архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети в расположенной недалеко от собора часовне Сент-Эньян он молился о спасении башен храма и хранящихся в нем реликвий, среди которых - терновый венец Христа.

Миллионы на восстановление

Реликвии удалось спасти, но шедевр готического зодчества XII столетия сильно пострадал из-за пламени. "Мы обязательно отстроим этот собор и сделаем его еще прекрасней", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, побывав на месте бедствия. - Я хочу, чтобы восстановление было завершено через пять лет, и это в наших силах".

Нотр-Дам, как и другие главные соборы Франции, находится в собственности государства. В минувшие месяцы в ходе дискуссий в Национальном собрании и в Сенате был принят законопроект о консервации и реставрации здания. Восстановлению подлежит все, что погибло в пожаре. Предстоит реконструировать значительную часть кровли, перекрытий, сводов.

Первые пожертвования на восстановление начали поступать сразу же. Среди крупных спонсоров - семьи известных промышленников и финансистов Арно, Бетанкур-Мейер, Пино, решившие выделить на нужды реконструкции в общей сложности полмиллиарда евро. Индустриальная группа Total объявила о взносе в €100 млн.

Год спустя ведомство, занимающееся консервацией и восстановлением собора, может опереться на обещания и обязательства на общую сумму в €902 млн. Согласно данным, сообщенным Центром национальных памятников, правомочным вести сбор пожертвований, из этих средств €188 млн уже получены и оприходованы,

Гипотезы и уроки

В продолжающемся расследовании причин пожара вместе с научным подразделением полиции участвуют историки из Лаборатории исследований исторических памятников и Центра реставрации музеев. Криминалисты и гражданские эксперты изначально работали с тремя гипотезами, согласно которым пожар мог возникнуть от непогасшей сигареты, короткого замыкания в электросети, аварии в лифте строителей. В зависимости от убеждений специалисты придерживаются одной из этих гипотез.