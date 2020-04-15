Год спустя после пожара. Реставраторы все еще спорят о будущем облике Нотр-Дама

ПАРИЖ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Междисциплинарная группа французских экспертов завершает работу над созданием цифровой платформы, которая поможет продвигаться в реставрации Собора Парижской Богоматери. К первой годовщине пожара, исполняющейся в среду, споры о будущем облике исторического здания еще не закончены.
Ровно год назад, 15 апреля 2019 года, в строительных лесах над Нотр-Дам-де-Пари, вспыхнул пожар. Одной из первых пламя на крыше собора заметила из окна рабочего кабинета мэр Парижа Анн Идальго, мобилизовавшая на его спасение городские власти, пожарных и полицию.
Главный дом Франции
"Я находился в этот вечер в Париже и был потрясен происходящим, - сказал ТАСС в годовщину события член Французской академии, историк и писатель Жан-Мари Руар. - В огне оказалось главное здание Франции, символ связи с прошлым, часть французской души". Нотр-Дам - не только история, все расстояния во Франции, напомнил ученый, и сегодня измеряются от площади перед собором.
Отрядам спасателей долго не удавалось потушить огонь. Спустя чуть более часа после начала пожара обрушился венчающий собор 93-х метровый шпиль. В момент падения он пробил каменный свод в нескольких местах. Пожарные сосредоточили особые усилия на спасении северной башни, к которой уже добралось пламя. Руководитель спасательной операции генерал Жан-Клод Галле предупредил: "Если одна башня рухнет, другая может обрушиться полчаса спустя".
Архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети в расположенной недалеко от собора часовне Сент-Эньян он молился о спасении башен храма и хранящихся в нем реликвий, среди которых - терновый венец Христа.
Миллионы на восстановление
Реликвии удалось спасти, но шедевр готического зодчества XII столетия сильно пострадал из-за пламени. "Мы обязательно отстроим этот собор и сделаем его еще прекрасней", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, побывав на месте бедствия. - Я хочу, чтобы восстановление было завершено через пять лет, и это в наших силах".
Нотр-Дам, как и другие главные соборы Франции, находится в собственности государства. В минувшие месяцы в ходе дискуссий в Национальном собрании и в Сенате был принят законопроект о консервации и реставрации здания. Восстановлению подлежит все, что погибло в пожаре. Предстоит реконструировать значительную часть кровли, перекрытий, сводов.
Первые пожертвования на восстановление начали поступать сразу же. Среди крупных спонсоров - семьи известных промышленников и финансистов Арно, Бетанкур-Мейер, Пино, решившие выделить на нужды реконструкции в общей сложности полмиллиарда евро. Индустриальная группа Total объявила о взносе в €100 млн.
Год спустя ведомство, занимающееся консервацией и восстановлением собора, может опереться на обещания и обязательства на общую сумму в €902 млн. Согласно данным, сообщенным Центром национальных памятников, правомочным вести сбор пожертвований, из этих средств €188 млн уже получены и оприходованы,
Гипотезы и уроки
В продолжающемся расследовании причин пожара вместе с научным подразделением полиции участвуют историки из Лаборатории исследований исторических памятников и Центра реставрации музеев. Криминалисты и гражданские эксперты изначально работали с тремя гипотезами, согласно которым пожар мог возникнуть от непогасшей сигареты, короткого замыкания в электросети, аварии в лифте строителей. В зависимости от убеждений специалисты придерживаются одной из этих гипотез.
"Какой бы ни была причина пожара, он произошел по недосмотру, - считает академик Руар. - Во Франции много старинных соборов, необходимо принять срочные и действенные меры, чтобы обеспечить их сохранность. Это один из уроков, которые необходимо извлечь из этого пожара. "
В планах реставраторов - совместить интересы прихожан и туристов. Бывший директор Лувра, историк Анри Луаретт, предлагает "подумать об улучшении условий для туристов, облегчить им доступ в Нотр-Дам". Идет поиск оптимальных решений. Сторонников обрела идея сооружения подземного входа. Он должен был бы начинаться под папертью, на месте нынешней парковки.
При таком решении посетители поднимались бы в собор из просторного подземного помещения, минуя узкие входные двери храма. В кругах духовенства не соглашаются с таким проектом: "В храм можно входить только через двери". "Собор - место отправления религиозного культа, это его собственная и единственная цель, - считают в окружении архиепископа Мишеля Опети. - В Соборе Парижской Богоматери нет туристов, сюда приходят к богу". По словам его викариев, "монсеньор хотел бы напомнить, что сила Нотр-Дам не в том, что было построено, а в том, что совершается в этих стенах".
Исторический облик
Главный архитектор исторических памятников Филипп Вильнев сейчас продумывает облик будущего шпиля. "После восстановления он должен иметь прежний вид", - убежден он. Его поддерживают многие представители научного сообщества, стоящие на позиции Венецианской хартии (1964). Она требует восстановления исторических памятников в их известной форме.
Министр культуры Франк Риестер обещал провести детальные консультации со специалистами. "Думаю, что важно сохранить исторический облик собора, включая его шпиль, - полагает академик Руар. - Это пожелание церкви, но также и мнение многих историков".
В планах реставраторов, констатируют французские СМИ, пока нет консенсуса. Сопоставление разных точек зрения еще не завершено. В Елисейском дворце внимательно прислушиваются к дискуссиям.
"В стране, способной на протяжении месяцев спорить о том, какую форму следует придать шпилю собора Нотр-Дам, ничто не утрачено", - напомнили в президентском окружении слова главы государства
Но не отойдут ли задачи реставрации собора на второй план сейчас, когда все внимание во Франции привлечено к борьбе с пандемией коронавируса? Теолог Ален Томассе не разделяет этих опасений.
"Камни всегда будут менее важны, чем люди, но церковь это - народный дом, - заметил богослов. - Реконструкция Нотр-Дам на пользу всем, особенно если она позволит вновь собираться в этих стенах".
Через три года Собору Парижской Богоматери исполнится 860 лет. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году.