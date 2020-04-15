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Пандемия коронавируса нового типа

В Мурманской области число зараженных коронавирусом возросло вдвое

В регионе подтверждены 268 случаев заболевания

МУРМАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Число зараженных коронавирусом в Мурманской области к вечеру вторника увеличилось вдвое и достигло 268, сообщает в среду оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"По состоянию на 23:30 (мск) 14 апреля 2020 года в Мурманской области подтверждено 268 случаев заражения коронавирусом, из них 206 - в Кольском районе, 253 человека находятся в больнице, 14 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 человек скончался", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, очаг заражения был выявлен на территории поселения Междуречье Кольского района на крупной строительной площадке подрядных организаций компании "НОВАТЭК-Мурманск", где занято около 11 тыс. человек. Власти района вечером 11 апреля ввели в Междуречье режим чрезвычайной ситуации, с помощью МЧС России на территории поселения развернули мобильный госпиталь, состоящий из палаток-модулей на 50 коек с возможностью увеличения их количества. Госпиталь уже готов принимать пациентов.

По данным оперативного штаба, к вечеру вторника в Мурманской области предварительно положительные результаты на коронавирус получили еще 46 человек, 702 человека находится на обсервации, 4 человека с наблюдения сняты. Вечером в понедельник в сводке оперативного штаба значился 131 случай заражения коронавирусом, из них 81 - в Кольском районе.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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