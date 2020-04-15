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Источник: сплошной проверки пропусков на въездах в Москву 15 апреля не будет

По данным собеседника агентства, эта мера начнет действовать в ближайшие дни, когда система будет полностью отлажена

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Сплошная проверка электронных пропусков на въездах в Москву и по территории города начнется в ближайшие дни после отладки системы, 15 апреля ее не будет. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"Сплошная проверка электронных пропусков у водителей машин и их пассажиров на всех въездах в Москву пока откладывается, эта мера начнет действовать в ближайшие дни, когда система будет полностью отлажена, чтобы избежать недоразумений, ошибок и сбоев", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, для проверки электронных пропусков правительство Москвы выдало сотрудники столичной ГИБДД более 5 тыс. планшетов, с помощью которых они будут проверять действительность электронных пропусков. Кроме того, по словам источника, совместно с сотрудниками ГИБДД на постах будут находиться не только столичный ОМОН Росгвардии, но и сотрудники Московской административной дорожной инспекции, которые будут стоять на нескольких въездах в город.

В среду на всех въездах, как и в предыдущие дни, будет ограничено движение транспорта, так как оно будет осуществляться по одной-двум полосам. Сотрудники ГИБДД будут останавливать машины в первую очередь не с московскими или подмосковными номерами и интересоваться целью поездки. Кроме того, водителей будут предупреждать о недопустимости нарушений ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что в связи с введенными дополнительными мерами с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей. В столичной полиции предупредили о возможных затруднениях в движении из-за проверок.

В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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