Власти Камчатки приостановили автобусное сообщение с четырьмя районами края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов подписал распоряжение, согласно которому в регионе с четверга будут приостановлены автобусные перевозки пассажиров между Петропавловском-Камчатским и четырьмя муниципальными районами полуострова: Мильковским, Быстринским, Усть-Большерецким и Усть-Камчатским. Об этом сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

Президент Владимир Путин 8 апреля 2020 года обратился к нации в связи с распространением в России коронавируса. Обращение состоялось в рамках совещания, которое глава государства провел в видеоформате с губернаторами субъектов. Президент наделил регионы правом самостоятельно устанавливать правила режима изоляции.

"С 16 по 30 апреля текущего года в Мильковском, Быстринском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах будет остановлено пассажирское сообщение с краевым центром по межмуниципальным маршрутам", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе с 20 по 30 апреля будет приостановлено и регулярное авиационное сообщение со всеми районами полуострова. В течение этого периода будет организован прием заявок в муниципалитетах и в центральном транспортном узле. По мере их формирования будут организованы специальные рейсы.

В настоящий момент на полуострове зарегистрирован 21 официальный случай заражения коронавирусом нового типа.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 2774 и сейчас составляет 21 102 человека, из них 13 002 в Москве. По данным федерального оперативного штаба на утро вторника, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. В среду ночью власти Москвы сообщили о смерти еще 11 заразившихся. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.