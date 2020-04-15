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Пандемия коронавируса нового типа

Второй бразильский губернатор подтвердил, что заразился коронавирусом

Как отметил Элдер Барбалью, заболевание проходит у него бессимптомно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 апреля. /ТАСС/. В Бразилии губернатор штата Пара Элдер Барбалью сообщил во вторник в своем аккаунте в Twitter, что заразился коронавирусом нового типа. Ранее днем с аналогичным признанием выступил его коллега из Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел.

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По словам Барбалью, в субботу он дважды сдал анализ на коронавирус: первый тест не дал однозначного результата, а второй оказался отрицательным. "Мне рекомендовали во вторник пересдать анализ, и его результат оказался положительным. Хочу проинформировать жителей штата и всех остальных, что у меня коронавирус", - написал Барбалью.

При этом, как отметил политик, заболевание проходит у него бессимптомно, он чувствует себя хорошо. Барбалью также уточнил, что еще с пятницы работает удаленно и соблюдает режим самоизоляции после того, как у нескольких человек в его окружении была обнаружена коронавирусная инфекция. Губернатор призвал всех последовать его примеру и оставаться дома.

"Вирус чрезвычайно заразный. Он не выбирает ни возраст, ни социальный статус. Заразиться может любой", - предупредил Барбалью.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 25,2 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,5 тыс. человек. Показатель смертности находится на уровне 6,1%.

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БразилияПандемия коронавируса нового типа
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