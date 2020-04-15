Четверо российских школьников вернутся домой из США рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Как минимум четверо российских школьников, находившихся в США по программам обмена, вылетают во вторник вывозным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Игорь Кочан - президент общества "Русская молодежь Америки", которое все последние дни поддерживает соотечественников, не выехавших вовремя на родину из-за ограничений авиарейсов в связи с пандемией коронавируса.

"Да, минимум четверо школьников из программ обмена улетают нынешним рейсом в Москву. Это Яна, Таисия, Елизавета и Полина", - сказал Кочан, который в настоящее время находится в аэропорту и помогает пассажирам переоформить билеты и багаж, а также пройти регистрацию.

Школа закончилась

Одна из школьниц - 16-летняя Яна из Москвы - в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердила, что находилась в США по программе обмена школьниками.

"Существует такая программа: вы платите деньги, и вас посылают на год учиться в одну из американских школ. Со стороны России этим занимается российское агентство, и со стороны США - соответствующее американское агентство", - пояснила Яна. Сначала девушка жила в небольшом городе штата Иллинойс, однако там возникли некоторые недопонимания с принимающей семьей, и Яну перевезли в штат Теннесси.

"В этой программе в основном участвуют семьи из таких маленьких американских городов, у которых есть собственные дома, и они помогают принимать у себя школьника из другой страны. Мы ходили учиться в школу вместе с другими американскими старшеклассниками, - отметила девушка. - В середине марта начались каникулы, которые затем продлили на неделю из-за карантина, потом продлевали еще и еще раз, и в результате сказали, что в этом учебном году больше учебы не будет. Семья меня на улицу не выгоняла, но и проживать у них больше смысла не было".

Сестру Яны из Бельгии, по словам девушки, агентство успело вывезти на родину еще в 20-х числах марта, однако Яну ни американское, ни российское агентство возвратить на родину регулярными рейсами не пытались.

Еще одна девушка, которая уезжает в Москву вывозным рейсом во вторник - Таисия. Она жила в семье в штате Огайо, где также ходила в школу. "Она жила в очень хорошей семье, ее никто не выгонял, но в то же время делать больше ей там нечего - школа закрылась, и девушке приходится сидеть сутки напролет дома, с чужими людьми, которые ее вынуждены постоянно кормить и развлекать. Кураторы при этом особой помощи не предоставляли, так как говорили, что обменная программа не закончилась, и вылет запланирован только на июнь", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС волонтер общества "Русская молодежь Америки" Дина Халилова, которая на несколько дней разместила у себя дома в Нью-Йорке Таисию.

До этого у Дины дома останавливался российский школьник Максим, который проживал в штате Иллинойс и возвратился в Москву предыдущим вывозным рейсом. "Я знаю, что в нескольких штатах, в таких же маленьких городах проживают сейчас еще несколько российских школьников, но родом они не из Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга, а потому и возвратиться пока не могут", - отметила Дина. Таисия, родная семья которой проживает в Пензе, получила возможность возвратиться только потому, что официальное письмо написала ее тетя-москвичка, заверившая власти, что сможет предоставить условия для двухнедельного карантина у себя дома.

Российские школьники в США

Как сообщается в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, несколько десятков российских школьников попали в сложное положение в США из-за вспышки коронавируса. По ее словам, об этом посольству РФ в Вашингтоне сообщили в Государственном департаменте США, но не привели подробностей. Захарова отметила, что в рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы Secondary School Student Program в США прибыли 74 российских старшеклассника.

Госдепартамент работает напрямую с частными организаторами поездок российских школьников в США, чтобы способствовать их возвращению на родину, сообщили во вторник ТАСС в посольстве США в Москве.

"По состоянию на 6 апреля в США по программам, финансируемым частными спонсорами, оставался 51 российский старшеклассник. Как нам известно, некоторые из них выразили желание вернуться в Россию, и мы работаем напрямую с организаторами поездок", - говорится в сообщении посольства.

Отмечено, что Госдепартамент старается обеспечить оставшихся в стране иностранцев доступом ко всей необходимой информации, которая касается их возвращения на родину. В информации также сказано, что внешнеполитическое ведомство США предложит свою помощь российским школьникам, несмотря на то, что программы их обучения в стране не финансировались государством.

Как ожидается, россияне, желающие вернуться на родину из США, вылетят из Нью-Йорка в Санкт-Петербург во вторник в 19:20 по времени восточного побережья США (02:20 среды мск). Из Санкт-Петербурга самолет Boeing 777-300 последует далее в Москву.