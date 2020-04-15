AP: число жертв COVID-19 в Нью-Йорке может превышать 10 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Число жителей Нью-Йорка, ставших жертвами заболевания, вызванного новым коронавирусом, может превышать 10 тыс. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на предварительные подсчеты городских властей.

По официальным данным, размещенным на сайте мэрии, к вечеру вторника в крупнейшем американском мегаполисе насчитывается 6 589 зафиксированных летальных исходов COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Речь идет о тех, у кого по итогам проведенного ранее теста была обнаружена инфекция. Заражены в общей сложности 107 263 жителя Нью-Йорка, лечение в больницах города проходят 29 511 человек.

В то же время, по данным AP, власти считают, что из-за коронавируса за период с 11 марта 2020 года по настоящий момент могли умереть 3 778 человек, не сдававших анализы на наличие инфекции. При этом, по данным агентства, врачи могут с уверенностью говорить о том, что смерть в этих случаях наступила именно вследствие осложнений, вызванных новым коронавирусом. С учетом этих данных число жертв COVID-19 в городе может превышать 10,3 тыс.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 602 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 25,5 тыс. человек.